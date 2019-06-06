РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. Экс-бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина, который погиб в Красногорске при попытке разнять пьяную драку, похоронят в четверг в 12:00 на Митинском кладбище Москвы.

Кладбище находится недалеко от места трагедии. Во время церемонии на кладбище будет рота почетного караула. В память о погибшем прозвучат оружейные залпы.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.

Друг убитого экс‑спецназовца в Подмосковье рассказал о его героическом поступке в детстве>>