РИАМО - 5 июн. В Подмосковье на зарезервированных под объекты нежилого назначения территориях в рамках подготовленных градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) планируется создание около 100 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Порядка 11 тысяч градостроительных планов земельных участков подготовлено с января по июнь 2019 года в Московской области для целей проектирования. В перспективе на территориях, зарезервированных в регионе под объекты нежилого назначения, может появиться более 100 тысяч новых рабочих мест», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ в период с января по март текущего года стали городские округа: Домодедово, Дмитровский, Мытищи, Чехов и Истра.

«Одна из основных задач правительства Московской области – обеспечить возможность для жителей региона работать рядом с домом. Для этого формируются условия для создания благоприятного инвестклимата и новых рабочих мест в каждом муниципальном образовании Подмосковья», – отметил Гордиенко.

Он добавил, что с 2017 года услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг - РПГУ Московской области.

«Благодаря ГПЗУ заявитель узнает о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка. Кроме того, вместе с ГПЗУ предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям», – пояснил Гордиенко.

О порядке предоставления услуги по подготовке и регистрации ГПЗУ в Московской области можно узнать из видеоролика, разработанного Мособлархитектурой для информирования заявителей.

Кроме того, на базе Мособлархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг. Информация о времени их проведения публикуется на официальном сайте ведомства, а также на РПГУ.