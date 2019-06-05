РИАМО – 5 июн. За апрель проведены 10 выездных мониторингов качества оказания услуг, связанных с организацией питания граждан в образовательных организациях Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Мы провели выездные мониторинги в следующих организациях: МБДОУ «Детский сад №8 «Капелька» и МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа №6» (Ленинский район); МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2 «Солнышко» и МОУ «Клемовская средняя общеобразовательная школа» (городской округ Серебряные Пруды); МАДОУ «Детский сад №33 «Центр развития ребенка» и МБОУ «Тучковская средняя общеобразовательная школа» (Рузский городской округ); МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Аленка» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 города Талдома (Талдомский городской округ); МАДОУ «Детский сад №60 «Пчелка» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (городской округ Щелково)», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он рассказал, что по результатам мониторингов главам указанных муниципальных образований направлены рекомендации по устранению выявленных несоответствий условиям исполнения контрактов на оказание услуг по организации питания и требованиям нормативных правовых актов РФ.

«Среди наиболее часто встречающихся несоответствий на данных объектах выявлено: неисполнение отдельных требований: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; федерального закона от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», – перечисляется в материале.

Кроме того, выявлено использование пищевых продуктов, запрещенных в детском питании и не соответствующих требованиям к качественным характеристикам пищевых продуктов, указанным в контракте. Также найдено неработающее весовое оборудование. В заведениях используют пищевые продукты с истекшим сроком годности.

«По итогам мониторингов заказчикам рекомендовано устранить выявленные несоответствия, а также рассмотреть возможность применения штрафных санкций к исполнителям в соответствии с условиями контрактов», – заключается в сообщении.