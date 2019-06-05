РИАМО – 5 июн. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за восстановление жизнеспособности договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию», — говорится в совместном заявлении российского и китайского лидеров по итогам их встречи.

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что решение США выйти из ДРСМД может подорвать стратегическую стабильность и усилить атмосферу напряженности, привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих мировых регионах.

Также лидеры сообщили о том, что намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои действия в данной сфере.

Договор РСМД – соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней (1-5,5 тысячи километров) и меньшей дальности (от 500 до 1 тысячи километров). Его подписали 8 декабря 1987 года. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва якобы не соблюдает свои обязательства. В Москве эти обвинения назвали голословными. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.

В конце мая Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).