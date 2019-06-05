РИАМО – 5 июн. Президент РФ Владимир Путин назвал передачу Китаем двух панд Московскому зоопарку жестом доверия и дружбы, он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за этот подарок, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Путин отметил, что сейчас в Китае больше нет практики передачи панд. Российский лидер подчеркнул, что передача животных столичному зоосаду является знаком особого уважения и доверия к России.

«Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Вот, с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое», — сказал Путин в ходе совестного выступления по итогам встречи с Си Цзиньпином.

Панда является символом Китая. Отправка этих животных в качестве подарка в другие страны является традицией, которая получила название «дипломатия панд».

Путин и Си Цзиньпин также посетили Московский зоопарк, где посмотрели, как живут привезенные из Китая панды.