РИАМО – 5 июн. В павильоне «Умный город» на ВДНХ побывали около 430 тысяч человек, здесь можно познакомиться с технологическими решениями и электронными сервисами, внедренными в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2018 года около 430 тысяч человек посетили выставку в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

«Она посвящена технологиям, используемым в отраслях городского хозяйства Москвы. Всего в павильоне провели более 1,8 тысячи бесплатных экскурсий, порядка 500 образовательных и отраслевых мероприятий», – говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пояснил, что это демонстрационная площадка, на которой горожане могут познакомиться с большинством технологических решений и электронных сервисов, реализованных и внедренных в жизнь столицы.

«С начала 2018 года павильон «Умный город» посетили уже около 430 тысяч человек, что говорит о его востребованности», – подчеркнул он.

Экспозиция павильона поделена на 12 интерактивных зон. Каждая из них посвящена ключевым сферам городской жизни – здравоохранению, образованию, безопасности, большим данным, ЖКХ, транспорту и другим. Посетители могут узнать, какие технологии применяются в Москве для развития города.

«Электронные сервисы ежедневно помогают горожанам решать самые разные вопросы. Например, москвичи записываются к врачу онлайн и проверяют оценки в электронном дневнике. На портале mos.ru можно оплатить услуги ЖКХ, а в мобильных приложениях – парковку и штрафы», – добавляется в материале.

Выставка в павильоне демонстрирует, что привычные электронные сервисы – часть масштабных информационных систем, созданных правительством Москвы для эффективного управления городскими ресурсами и инфраструктурой, а также развития социально значимых сфера города.

«В «Умном городе» можно не только познакомиться с новыми технологиями, которые использует Москва. Для школьников и студентов здесь проводят бесплатные мероприятия. Также на территории павильона регулярно проходят мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим передовым направлениям, а также различные отраслевые мероприятия», – резюмируется в сообщении.