РИАМО – 5 июн. Красногорский суд арестовал Сергея Ходжаяна, обвиняемого в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, сообщает в среду «Интерфакс».

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит ножом Белянкин, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.

«Он (Ходжаян – ред.) заключен под стражу до 2 августа 2019 года. <…> Ходжаяну предъявлено обвинение в убийстве, свою вину он не признает», — говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна, который был одним из участников драки в Красногорске. Степаняна обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Похороны Белянкина состоятся 6 июня в 12:00 на Митинском кладбище, которое находится недалеко от места трагедии.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>