РИАМО – 5 июн. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка и посмотрели, как живут привезенные из Китая панды, сообщает в среду «Интерфакс».

«Самке по кличке Диндин почти два года, день рождения у нее будет 30 июля. Самец Жуи старше своей подруги на год и один день - 31 июля он отметит трехлетие», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина и других китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд.

«Знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам», — отметил Путин.

Животных привезли из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. Они будут жить здесь 15 лет, юридически они принадлежат Китаю, как и их будущее потомство.

Посетители зоопарка смогут увидеть животных с 6 июня.