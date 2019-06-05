РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 июн. Строительство опор нового путепровода стартовало на юго-востоке Мытищ, это поможет улучшить транспортную доступность западной и восточной частей города, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на трассу М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство путепровода планируется в 4 квартале 2021 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Путепровод будет расположен в юго-восточной части города и пересечет в разных уровнях железнодорожные пути в районе обкаточных путей АО «Метровагонмаш» в 350 метрах к северо-востоку от железнодорожной платформы «Тайнинская».

Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 158,8 метра в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит два километра. Количество полос движения составит от двух до четырех. Перспективная пропускная способность дороги составит порядка 50 тысяч автомобилей в сутки.

Для безопасности дорожного движения на будущем путепроводе будут установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения. Для организации перевозки пассажиров общественного транспорта поставят две автобусные остановки. Также в целях защиты населения от транспортного шума будут установлены пять шумозащитных экранов высотой восемь метров.

В настоящее время ведутся работы по устройству свайных оснований под опоры путепровода, которые продлятся до середины июля. Затем строители приступят к бетонированию опор искусственного сооружения, всего будет устроено восемь монолитных железобетонных опор. Укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения путепровода начнется в начале сентября, в конце этого года специалисты подрядной организации планируют приступить к надвижке пролетного строения.

Строительство путепровода началось в октябре 2018 года в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона.