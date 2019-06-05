РИАМО - 5 июн. Собственные доходы консолидированного бюджета Московской области за первые пять месяцев 2019 года составили 266,3 миллиарда рублей что на 27,4 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

«Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет на начало июня этого года составил 11,5%. Это выше достигнутого в прошлом году уровня – на первое июня 2018 года этот показатель составлял 9,7%», — сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Основными источниками роста доходов в январе—мае 2019 года стали налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Причем темп прироста налога на доходы физических лиц с начала года составил 14,5%.

Прирост поступлений в консолидированный бюджет региона за счет налога на доходы физических лиц связан в том числе с ростом фонда заработной платы в крупных и средних организациях за первые три месяца 2019 года на 12,2%, а также с ростом количества патентов, выданных иностранным гражданам за январь—апрель 2019 года, на 1,3%.

Прирост поступлений налога на прибыль организаций, составивший 7,6%, связан с ростом прибыли крупных и средних организаций – за январь-март 2019 года она выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хорошие темпы роста (19,5%) демонстрируют налоги на совокупный доход, поступающие от среднего и малого бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы.