РИАМО - 5 июн. В Пушкине в августе 2019 года достроят новый корпус школы №8 на улице Чехова, он будет рассчитан на 450 учеников, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ход строительства представители администрации округа и генподрядной организации обсудили на совещании.

«Новый учебный корпус сможет принять 450 учеников. В четырехэтажном здании предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Планируемый срок окончания строительства – август 2019 года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Сейчас на объекте ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и отделка помещений. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству территории.

Открытие корпуса позволит уменьшить количество учащихся во вторую смену. Подрядчику поручили обеспечить ввод учебной пристройки к началу учебного года.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году планируется построить 97 объектов. С начала года введены в эксплуатацию 11 объектов.