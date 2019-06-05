РИАМО - 5 июн. Губернатор региона Андрей Воробьев вручил государственную награду «За заслуги перед отчеством» II степени министру физкультуры и спорта Московской области Роману Терюшкову - за участие в подготовке чемпионата мира по футболу - 2018, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

«Прошедший мундиаль навсегда останется в памяти ярким и мощным спортивным событием. Россия блестяще справилась с его проведением, равнодушными не остались ни одна сборная, ни один футболист или тренер. Московскую область получила важную, ответственную и почетную роль – принимать сильнейшие сборные мира. Для размещения топовых команд были подготовлены лучшие базы», — сказал Терюшков.

Он добавил, что сегодня базы мундиаля используют для проведения спортивных соревнований. Кубок Романа Широкова в этом году состоялся на бывшей базе сборной Бельгии в Дедовске, турнир «Кубок Игоря Акинфеева» уже второй год подряд пройдет в Бронницах, где тренировалась сборная Аргентины.

«Кроме того, эти объекты представляют и культурное наследие мундиаля. Развитие спортивного туризма в регионе проходит в том числе и благодаря истории этих объектов. Президент FIFA Джанни Инфантино неоднократно отмечал высокий уровень проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, называя его лучшим за всю историю мундиаля», — отметил министр.

Во время проведения главного мирового футбольного первенства в Московской области базировались девять национальных сборных. В Бронницах — сборная Аргентины, Дедовск принял бронзовых призеров чемпионата — команду Бельгии. В Баковке тренировались иранцы, на «Арене-Химки» — перуанцы, в Кратове — португальцы, в Селятине — сборная Туниса. Россия и Мексика расположились в Новогорске, а чемпионы мира — французы — в Истре.

Также знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получил заслуженный тренер СССР по хоккею Виталий Ерфилов. Он работал с юниорской сборной СССР до 18 лет, был тренером вратарей в московском клубе «Динамо», среди которых трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.