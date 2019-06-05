РИАМО - 5 июн. Между станцией «Стрешнево» Московского центрального кольца и пассажирской платформой «Ленинградская» Московской железной дороги откроют удобный пешеходный переход уже этим летом, пересадка будет организована по принципу «сухие ноги», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Об этом железнодорожники рассказали пассажирам пригородных поездов в рамках акции «День пассажира» на «Ленинградской».

«В настоящее время строительство перехода завершено, ведутся отделочные работы. После открытия конкорса пересадка между МЦК и радиальной линией железной дороги будет организована по принципу «сухие ноги», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве завершили строительство левой железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению Московской железной дороги в составе Южной рокады.