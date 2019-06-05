РИАМО – 5 июн. Концепцию жилой застройки для переселенцев из аварийного жилья в Павловском Посаде направили на согласование, в рамках нее планируется возведение трехэтажного дома, в нем получат квартиры 76 переселенцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Концепцию разработал Минстрой Подмосковья совместно с администрацией городского округа в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

«В соответствии с данной концепцией предусмотрено строительство трехэтажного жилого дома вблизи улицы Мира. Планируется расселить из аварийного жилья 76 граждан из 30 помещений общей площадью 1248 квадратных метров», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

В настоящее время концепция направлена на согласование в министерство жилищной политики Московской области для дальнейшего вынесения на Градостроительный совет Московской области.

Плановый срок расселения – 2022 год.