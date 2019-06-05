РИАМО - 5 июн. В Московской области появится общественный контроль за деятельностью перевозчиков, инспекторы проверят, везде ли есть возможность платить картой «Стрелка», количество посадочных мест, работу системы вентиляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Выездные мероприятия будет проводить Общественная палата Московской области с участием инспекторов ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» (АПИ) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Данные мероприятия позволят увеличить количество проверяемых транспортных средств, сделает работу инспекторов полностью прозрачной, посодействует вовлечению населения в процессы принятия решений по усовершенствованию работы перевозчиков», — сказал директор Административно-пассажирской инспекции Михаил Степанов.

Он добавил, что инспекторы проверят наиболее проблемные маршруты и составят предложения по улучшению работы этих маршрутов.

Проект пилотный, он продлится месяц. После будет выбран наиболее эффективный порядок работы, определена регулярность собраний. Во время пилотного проекта члены общественного контроля будут проводить мониторинг раз в неделю.

«Инспекторы с общественностью проверят обеспечение перевозчиками возможности безналичной оплаты по карте «Стрелка», выдачу билетов пассажирам, оснащение транспортных средств условиями обеспечения комфортного проезда — число посадочных мест и системы вентиляции», — отмечается в сообщении.