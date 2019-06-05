РИАМО - 5 июн. Первый областной фестиваль «Дети – наше будущее!» прошел в отеле «Улиткино» в Щелкове, на площадке фестиваля прошел праздничный концерт с участием танцевальных и песенных коллективов центров детского и юношеского творчества Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комплекса «Кремль в Измайлове».

«Московская ассоциация кулинаров провела конкурс кондитерского искусства «Сладкая радость» среди студентов профильных образовательных учреждений Москвы и Московской области. Профессионалы кулинарного мастерства и заслуженные повара ассоциации оценили внешние достоинства конкурсных изделий и определили победителей», — говорится в сообщении.

Праздник для детей, в том числе для сирот, инвалидов и ребят из социально не защищенных категорий прошел 1 июня в курортном отеле «Улиткино».

Гости и участники фестиваля приняли участие в интерактивных конкурсных программах и мастер-классах от ведущих шеф-поваров Москвы. Победители получили памятные призы от организаторов и партнеров фестиваля. По окончании конкурса все гости смогли продегустировать приготовленные десерты.

На площадке фестиваля прошел праздничный концерт с участием танцевальных и песенных коллективов центров детского и юношеского творчества Московской области.

«Площадкой фестиваля стал курортный отель «Улиткино», который удобно расположен в 23 километрах от Москвы по Щелковскому шоссе, на берегу озера в сосновом бору, имеет идеальную инфраструктуру для всех видов отдыха на природе. Для семейного отдыха с детьми организован детский развивающий клуб «Сказка», в котором проводятся анимационные и обучающие программы», — отмечается в сообщении.

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