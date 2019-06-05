РИАМО – 5 июн. На территории городского округа Воскресенск в текущем году отремонтируют 60 дорог, из них 53 муниципальных, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность дорог, попавших в программу ремонта, составляет около 40 километров. Из них длина муниципальных – свыше 23 километров, региональных – более 16 километров.

«В муниципалитете проведут замену покрытия на территории автовокзалов, обустроят элементами безопасности дорожного движения одну дорогу регионального значения. Всего из бюджета Московской области на комплекс мероприятий по ремонту и обустройству дорожной сети в Воскресенске выделено порядка 235 миллионов рублей, из них 177 миллионов – на ремонт автомобильных дорог», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В Воскресенске уже провели работы по устройству асфальтобетонного покрытия на пяти муниципальных дорогах – на улицах Боровая, Цесиса, проезде к Мосавтодору, а также в переулке Тенистый и на улице Колхозная вместе с прилегающим тротуаром.

Обустройство дорог, замена бортового камня, фрезерование и укладка выравнивающего слоя продолжаются на 24 объектах протяженностью порядка 11 километров. В центре Воскресенска отремонтируют улицы Карла Маркса, Железнодорожная, Боровая, в Белозерском – улицы 60 лет Октября и Молодежная. Их выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел».

Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия на региональной автомобильной дороге ММК – Чечевилово – МБК – Фаустово – Алешино с 0 по 6,69 километр. Работы завершены на участках дорог ММК – Чечевилово – МБК – Ашитково – Губино и ММК – Чечевилово – МБК– Ворщиково. В скором времени дорожные службы нанесут разметку.

Также жители Подмосковья выбрали для ремонта региональную дорогу Соболево – Цюрупа – Конобеево – Барановское – Бессоново с 0 по 1,27 километр.

На территории горокруга запланировано обустройство трассы Щельпино – Губино – Цюрупа. В рамках мероприятий по снижению аварийности там установят 1,5 километра дорожных ограждений, более 300 новых дорожных знаков и 13 светофоров, нанесут 2 километра разметки и шумовую полосу, построят свыше 9 километров тротуаров и более 30 километров линий наружного освещения.

По итогам ремонтной кампании в округе отремонтируют 5% от общей протяженности муниципальной сети и порядка 16% региональной сети.