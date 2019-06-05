РИАМО - 5 июн. Водоплавающих птиц нежелательно подкармливать с 1 марта по 1 декабря, также не рекомендуется трогать диких животных, которые могут встретиться на природных территориях, сообщила в среду замглавы «Мосприроды» Вера Струкова.

«Все любят летом подкармливать уток белым хлебом, а это категорически делать нельзя. В период с 1 марта по 1 декабря подкармливать водоплавающих нежелательно. Орнитологи более категорично к этому настроены и говорят: «Ни в коем случае нельзя!», - сказала Струкова в эфире телеканала «Москва 24».

Также она рекомендовала не трогать диких животных, которые могут встретиться на природных территориях Москвы.

«Например, ежики – это переносчики бешенства, не стоит их брать в руки, можно сфотографировать, отойдя от него, но не вторгаться в его пространство. Если говорить о диких животных, то, конечно, лучше посмотреть на них издалека и не трогать животное, так как последствия могут быть разными», - добавила Струкова.