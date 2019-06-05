РИАМО – 5 июн. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области восстановили освещение на улицах в городском поселении Хотьково и в деревне Золотилово Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторами территориального отдела №4 Госадмтехнадзора Московской области за прошедшую неделю было восстановлено освещение на улицах Горбуновская, 1-я Больничная, Михеенко в городском поселении Хотьково и линия освещение в деревне Золотилово», – сказал начальник Главного управления Госадмтехнадхора Московской области Олег Баженов.

Ответственное лицо привлечено к административной ответственности.

«Основными нарушениями в данный период года являются разбитые лампы в светильниках и наличие коррозии металлических элементов опор освещения», – отметил Баженов.