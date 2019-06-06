РИАМО – 6 июн. В Международный день безопасности на железнодорожных переездах пройдет акция «Внимание, переезд!», она направлена на предотвращение столкновений автомобилей с поездами, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Акция «Внимание, переезд!» пройдет 6 июня в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах. Цель акции – снизить количество ДТП на переездах и остановить трагическую статистику», – отмечается в сообщении.

МЖД напомнит водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Во время совместных с сотрудниками ГИБДД рейдов будут выявлены и привлечены к административной ответственности автомобилисты-нарушители.

«В 2019 году на переездах МЖД по вине водителей произошло 13 ДТП, в которых пострадало 5 человек, из них двое погибли. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта», – уточняется в материале.

Акция пройдет на железнодорожном переезде рядом со станцией «Авиационная» Павелецкого направления МЖД. Начало в 10:00.