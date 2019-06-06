РИАМО - 6 июн. К 220-летию А.С. Пушкина в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) пройдет виртуальная экскурсия «Пушкин и его эпоха», организованная Государственным музеем писателя, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Посетителям павильона расскажут о жизни и творчестве знаменитого писателя, познакомят с его портретами, книгами и рукописями. Самые активные участники экскурсии-диалога получат пригласительные билеты на интерактивные программы фестиваля «#ПушкинLeto» от Государственного музея А.С. Пушкина», – говорится в сообщении.

Виртуальная экскурсия начнется в 18:00, участие бесплатное. Записаться можно по ссылке. А в 19:30 для гостей павильона выступят участники проекта «Музыка в метро» – коллектив «ToBeRose» исполнит романсы на стихи А.С. Пушкина.

«Павильон МЦД стал традиционной площадкой для культурных и образовательных акций, все больше посетителей, которым интересны не только транспортные темы, приходят в наш павильон и во время мероприятий знакомятся с деталями проекта МЦД. С начала года мы провели уже более 40 различных мероприятий, среди которых «Библионочь», «Тотальный диктант». Благодаря мероприятиям и еженедельным транспортным лекциям посещаемость павильона выросла в два раза», – сказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Андрей Акимов.

Павильон Московских центральных находится на площади у Киевского вокзала, он работает с 9:00 до 21:00. На сегодняшний день павильон посетили более 80 тысяч человек, а рекордное количество гостей за один день составило более 1,7 тысячи человек.