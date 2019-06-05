РИАМО - 5 июн. Около 500 тысяч москвичей ежегодно посещают мероприятия, проводимые в эколого-просветительских центрах столицы, сообщила в среду замглавы «Мосприроды» Вера Струкова.

«В эколого-просветительских центрах в среднем проходят около 10 тысяч мероприятий, а проходимость около 500 тысяч человек в год», — сказала Струкова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что в эколого-просветительских центрах «Воробьевы горы» и «Экошкола Кусково» можно узнать о том, с какими проблемами, связанными с экологией, могут столкнуться жители города.

«Также есть тематические эколого-просветительские центры, например, «Конный двор», «Царская пасека» — это пасека 17 века и первая пасека на территории города Москвы, которая была создана царем Алексеем Михайловичем. Там можно посмотреть историю улья», — добавила Струкова.

По ее словам, о жизни леса можно узнать в экоцентре «Скворечник», а о природных обитателях Битцевского леса — в ЭПЦ «Лесная сказка».