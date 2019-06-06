РИАМО - 6 июн. Петербургский международный экономический форум открывается в четверг на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Северной столице, форум продлится по 8 июня.

Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Ожидается участие делегаций из США, Франции, Германии, Великобритании, Японии и других стран. Страной-гостем ПМЭФ-2019 станет Китай.

Программа форума в 2019 году состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего».

На ПМЭФ-2019 состоятся бизнес-диалоги участников из России с представителями иностранных делегаций, региональный консультативный форум «Деловой двадцатки», сессия Мирового энергетического совета, сессия Валдайского клуба, конференция ШОС и конференция БРИКС. В стартовый день ПМЭФ-2019 пройдет пятый Российский форум малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в программу ПМЭФ вошли Международный молодежный экономический форум, проект «Территория инноваций», выставка-презентация инвестиционного потенциала регионов РФ SPIEF Investment & Business Expo. Также пройдут мероприятия в рамках культурной и спортивной программ.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Активное участие в работе ПМЭФ-2019 примет делегация Московской области. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, на полях ПМЭФ подмосковные власти традиционно проводят насыщенные и результативные встречи, подписывают соглашения с иностранными и отечественными инвесторами. Эти мероприятия позволяют Московской области привлекать дополнительное финансирование в собственную экономику. Так, благодаря участию Подмосковья в ПМЭФ инвестиции в основной капитал региона в 2018 году достигли 890 миллиардов рублей.

В этом году Московская область планирует подписать на форуме 36 соглашений, реализация которых предполагает создание более 18,5 тысяч новых рабочих мест. В том числе подмосковная делегация планирует подписать около восьми соглашений в области АПК на общую сумму 66 миллиардов рублей. В частности, это соглашения по созданию производства заменителей грудного молока, питомника растений, производства мягких сыров и творога, тепличных комплексов по выращиванию овощей и ягод.

Кроме того, в ходе ПМЭФ-2019 Подмосковье презентует инвесторам проекты легкорельсового транспорта и транспортно-пересадочных узлов, свой потенциал в гостинично-офисной, рекреационно-туристической, промышленной и других сферах.

Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные. По итогу реализации первых 12 проектов открыто более 2,7 тысячи рабочих мест, еще 21,7 тысячи появится в ближайшие годы.