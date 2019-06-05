РИАМО – 5 июн. Бесплатные автобусы запустят на время закрытия станций Филевской линии метро, в частности, маршрут КМ1 свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Водителей просят заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться городским транспортом. На выходные, 8 и 9 июня, закроют участок Филевской линии метро — от станции «Киевская» до «Кунцевской». Для пассажиров запустят компенсационные автобусы, а автомобилистов предупреждают об изменении схемы движения. В обычном режиме Филевская линия заработает в понедельник, 10 июня.

«8 и 9 июня запустят бесплатные автобусы в районе закрытого участка «голубой» ветки. Маршрут КМ1 свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская». Автобусы будут останавливаться возле «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевского парка», «Пионерской». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями «Багратионовская» и «Фили», – говорится в сообщении.

Более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости будут курсировать с 05:00 до 02:00 следующего дня с интервалом движения не более двух минут.

«Рядом с закрытыми станциями метро установят информационные щиты и будут дежурить сотрудники «Мосгортранса», которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта», – уточняется в материале.

В связи с реконструкцией Филевской линии на западе Москвы ограничат движение транспорта. Изменения будут действовать с 00:00 8 июня до 01:30 10 июня.

«Так, на участке Большой Дорогомиловской улицы от улицы Раевского до площади Киевского вокзала организуют выделенную полосу для городского транспорта. Водителям такси выезжать на нее будет запрещено», – уточняется в сообщении.

Также запретят остановку и стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко), на участке улицы Барклая (от Большой Филевской улицы до Сеславинской улицы), на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар), а также на разворотной площадке на Новозаводской улице в районе дома 2, корпус 1.

«Кроме того, запретят правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского Вокзала. Проехать сюда можно будет с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной», – дополняется в материале.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут, не оставлять автомобили под запрещающими знаками и по возможности пользоваться городским транспортом.