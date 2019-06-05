РИАМО - 5 июн. Животных и растения, занесенных в Красную книгу России, можно увидеть на особо охраняемых природных территориях Москвы, например, зайца-русака - в Битцевском парке и ястреба-тетеревятника - в Теплом Стане, а также чомгу и ласку, сообщила в среду замглавы «Мосприроды» Вера Струкова.

«В Москве 122 особо охраняемые природные территории, где можно встретить очень интересных краснокнижных животных и растения. Из животных, например, на территории Битцевского леса можно встретить зайца-русака, в Теплом Стане можно встретить ястреба-тетеревятника – это самый крупный хищный зверь, который есть на территории города Москвы», - сказала Струкова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что также на территории ООПТ можно встретить водоплавающую птицу чомгу, а также хищное млекопитающее семейства куньих - ласку.