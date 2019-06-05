РИАМО – 5 июн. Один человек погиб в результате аварии с участием квадроцикла на трассе в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 17:00 на дороге Коломна – Акатьево – Горы – Озеры – Шепотьево в Коломенском городском округе перевернулся квадроцикл. В результате происшествия один человек погиб», – отмечается в сообщении.

Водителей в очередной раз призывают неукоснительно соблюдать ПДД.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения от ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.