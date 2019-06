РИАМО – 5 июн. В столичном парке «Зарядье» с 4 по 7 июля пройдет ежегодный крупнейший урбанистический фестиваль MoscowUrban FEST, в его рамках состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны, говорится в сообщении PR-агентства «Бедуш & Маренникова».

В 2019 году центральной темой фестиваля стало понятие «Умвельт» (umwelt).

«Программа фестиваля разделена на три тематических блока: «Почувствуй», «Осознай» и «Посмотри иначе». Она включает как традиционные выступления звезд урбанистики и архитектуры, йогу на Парящем мосту, тренировки от FITMOST, кинопоказы от Beat Films, детские активности, так и впервые – серию спектаклей, созданных горожанами, прогулки с разным «умвельтом» (в том числе с бывшим бездомным), а также медитативное гудение в помещении купола «Зарядья», – говорится в сообщении.

Среди спикеров фестивальной программы – один из самых известных психиатров, автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли. Профессор вместе с блогером Ильей Варламовым обещает провести в концертном зале «Зарядье» коллективный сеанс психотерапии, который закончится хоровым пением.

«На лекции о синестезии Антон Сидоров-Дорсо расскажет, могут ли звуки быть шершавыми или мокрыми, чем пахнут буквы и как городские общественные пространства могут провоцировать синестетические переживания. Сомелье Эммануэль Розье (Cordobar в Берлине), Егор и Анна Колосовы (сервис подписки на вино WineCases) поговорят о винной культуре в Москве и в других городах мира», – добавляется в сообщении.

Исследовать альтернативные взгляды на город поможет серия прогулок, во время которых гости увидят улицы столицы глазами кинолога и собак, художника, бывшего бездомного (совместный проект с благотворительной организацией «Ночлежка», занятой реабилитацией бездомных людей), архитектора и саунд-дизайнера.

Фестиваль завершится масштабным вечерним концертом под открытым небом парка «Зарядье». На сцене выступят экспериментальный немецкий электронный музыкант Daniel Brandt; лондонская группа, объединяющая элементы североафриканских музыкальных стилей, панка и джаза Melt Yourself Down; 1/2 Orchestra («Полоркестра») – московский коллектив, исполняющий музыку на стыке джаза, фанка и хип-хопа, и российский фанк-соул коллектив The Soul Surfers.