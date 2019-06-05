РИАМО - 5 июн. На севере Москвы в районе Ховрино достроили главное здание храмового комплекса, посвященного 12 апостолам, архитектурное сооружение планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Работы ведут в рамках программы строительства новых православных храмов за счет добровольных пожертвований от прихожан. На текущий момент полностью готово главное здание храма, завершена внутренняя отделка здания, выложены полы, а на купол поднят золоченый крест.

«Храм, стоящий на монолитном фундаменте, будет соединен с приходским домом крытыми галереями. Дом причта (приходской дом – ред.), кирпичный, с монолитным основанием, будет увенчан колокольней. При строительстве специалисты используют самые новейшие передовые технологии», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новое сооружение будет представлять собой первый вместительный деревянный храмовый комплекс, возведенный в рамках городской программы.

«Храм в честь 12 апостолов в Ховрине было решено строить из дерева, исходя из стесненных условий площадки, «насыщенности» участка подземными инженерными коммуникациями, а также из-за значительного перепада рельефа», – пояснил советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице.

Осталось только установить иконостас: сейчас на его месте расположен временный. Постоянный будет деревянным, резным, над ним сейчас вручную работают мастера Троице-Сергиевой лавры.

Помимо завершения строительства главного храма, строители приступили к возведению надземной части. Планируется к концу текущего года завершить все работы и сдать храмовый комплекс в эксплуатацию.

В Северном административном округе в рамках программы строительства новых православных храмов в активной стадии возведения находятся шесть объектов, по одному адресу идет подготовка к строительству, три храма – в стадии проектирования.