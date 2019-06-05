РИАМО – 5 июн. Красногорский суд арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна, который был одним из участников драки, во время которой убили бывшего бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина, сообщает в среду ТАСС.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит ножом Белянкин, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.

«Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа», — сказал судья Анатолий Мордахов.

Степаняна обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следователь Алексей Титов отметил, что вина Степаняна подтверждается показаниями свидетелей и иными вещественными доказательствами. Вину Степанян не признал.

Ранее правоохранители установили, кто нанес смертельную рану Белянкину.

Похороны молодого человека состоятся 6 июня в 12:00 на Митинском кладбище, которое находится недалеко от места трагедии.