РИАМО – 5 июн. Экскурсия «Альпакотерапия – путь к счастью» пройдет в подмосковном Серпухове 8 июня, отправиться на экскурсию можно будет на электричке с Курского вокзала, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Первая точка экскурсионного маршрута — Владычный монастырь, который был основан в 1360 году. Экскурсовод расскажет об истории монастыря и его роли в жизни Серпухова. Путешественники побывают в павлиннике, который расположен недалеко от монастыря. Павлин является одним из символов города и даже украшает герб Серпухова», – говорится в сообщении.

После обеда туристы отправятся на смотровую площадку Серпуховского кремля, а после – в питомник хаски. Гостям расскажут об истории возникновения породы и других интересных фактах, затем с собаками можно будет поиграть и сфотографироваться. Финальная точка маршрута – ферма с альпака. Сотрудники фермы проведут небольшую экскурсию, а после ее окончания гости смогут погладить альпака и сфотографироваться с ними.

Обратно в Москву участники экскурсии смогут вернуться также на электричке.

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