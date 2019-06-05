РИАМО - 5 июн. Председатель Российско-Германской Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп назвал Подмосковье одним из самых комфортных регионов для немецкого бизнеса, десятки членов палаты локализовали производство в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Торжественная церемония открытия нового офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты прошла в Москве. Эта организация представляет интересы немецких предприятий в России и поддерживает российские компании в Германии уже 20 лет.

«У нас десятки членов палаты локализовали производство в Московской области. Последней была компания Mercedes, которая открыла завод под Солнечногорском, там инвестиции больше 250 миллионов евро. <…> По нашим опросам среди членов палаты, Московская область входит в тройку регионов, где считают инвестиции целенаправленными и выгодными, где власть слышит бизнес. Поэтому можно спокойно сказать, что поток немецкого бизнеса не прекращается с большой инвестицией Mercedes», – отметил Шепп.

Германия является ключевым партнером Московской области как в межрегиональном, так и в инвестиционном сотрудничестве. Подмосковье поддерживает давние партнерские отношения со многими регионами ФРГ. На территории области сейчас работают более 200 компаний с немецким капиталом.

«С внешнеторговой Российско-Германской палатой мы ведем активное взаимодействие последние пять лет. Много хорошего было сделано для продвижения инвестиционного потенциала на германской земле, для помощи немецкому бизнесу при реализации их проектов на территории Московской области, и для поддержки бизнеса Московской области при экспорте продуктов в Германию», – пояснил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Шепп подчеркнул, что активно развивается экспорт и импорт между Россией и Германией. В структуре экспорта основное место занимают инструменты и оптическая аппаратура, продукты неорганической химии, свинец и изделия из него, изделия из черных металлов, алкогольные и безалкогольные напитки, средства наземного транспорта и их части, электрические машины и оборудование.