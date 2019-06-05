РИАМО – 5 июн. В Москве до конца лета планируют закончить ремонт Зеленого театра в парке Горького, там приводят в порядок зрительный зал и сценическое пространство, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Театр расположен по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33. Он является выявленным объектом культурного наследия, поэтому все работы проходят под контролем департамента культурного наследия Москвы и по согласованному проекту.

«В ходе ремонта Зеленого театра специалисты полностью приводят в порядок кровлю объекта, обновляют зрительный зал, а также сценическое пространство. Особое внимание уделено ремонту инженерных коммуникаций, а также воссозданию механизмов управления сценическими декорациями. Планируется, что работы завершат этим летом», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Зеленый театр представлял собой открытый амфитеатр на склоне Москвы-реки. Он построен в 1928 году. Главным архитектором, проектировавшим территорию от главного входа до Нескучного сада, стал авангардист Константин Мельников.

После войны по проекту архитектора Юрия Шевердяева зеркало сцены было сооружено из железобетона и увеличено. На территории театра разместили различные технические помещения.