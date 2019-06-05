РИАМО – 5 июн. Пассажирам московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) с начала лета из-за жары уже раздали более 6 тысяч бутылок с негазированной питьевой водой, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«С начала летнего сезона из-за жаркой погоды пассажиры Московского метрополитена и Московского центрального кольца бесплатно получили более 6 тысяч бутылок с водой без газа. В разные дни раздача проходила на 20 станциях метро и 13 станциях МЦК», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что больше всего бутылок с водой раздали 29 мая – их получили свыше 4 тысяч пассажиров метро и МЦК. Активнее всего в этот день воду разбирали на пересадочных станциях: «Пушкинской», «Сретенском бульваре» и «Библиотеке имени Ленина».

«Мы тщательно следим за погодой и микроклиматом на станциях, чтобы вовремя начать раздачу воды и сделать пребывание пассажиров в метро более комфортным. Список станций, на которых раздают воду, формируется в зависимости от температуры воздуха», – разъяснил представитель пресс-службы.