РИАМО - 5 июн. Акционерное общество «ГЛИМС-Продакшн» в ходе модернизации планирует увеличить производительность на 30 тысяч тонн в год, об этом стало известно в ходе торжественного запуска новой упаковки для сухих смесей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Во время торжественной презентации новой линии упаковки для сухих смесей с фасовкой 15 и 30 килограммов заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о начатой программе модернизации производства и огласил ее перспективы.

«Три года назад на предприятии начали пятилетнюю программу модернизации производства, которая включает автоматизацию процесса подачи сырья и создания упаковки. В результате модернизации производительность цеха по выпуску сухих смесей увеличится на 30 тысяч тонн в год и составит 150 тысяч тонн в год. Сейчас здесь трудится 86 человек и будет создано еще восемь новых рабочих мест. Средняя зарплата 43,5 тысячи рублей», – отметил Хромов.

На пути увеличения производственных мощностей «ГЛИМС-Продакшн» серьезным подспорьем станет инновационный формат упаковки, в честь запуска которой важные гости предприятия перерезали красную ленточку.

«Новая упаковка позволит увеличить срок хранения продукции, в том числе вне помещений, улучшит логистику предприятия, так как появится новая фасовка смесей 15 и 30 килограммов. Также упаковка позволит повысить производительность труда на предприятии минимум на 15% и полностью автоматизировать процесс укладки и фасовки готовой продукции», – поясняется в материале.

В течение года или двух на предприятии установят новую линию по автоматизации процесса подачи сырья. С вводом в эксплуатацию нового оборудования будут решены задачи повышения производительности сухих строительных смесей и расширение клиентской базы за счет клиентов, предъявляющих требования к открытому хранению продукции.

«ГЛИМС-Продакшн» известно на строительном рынке более 20 лет как предприятие, специализирующееся на выпуске строительных смесей, в том числе штукатурки, плиточного клея, гидроизоляционных материалов, шпаклевки, полимерных составов для полов.

Всего в ассортименте предприятия более 100 наименований продукции. Продукции компании использовали при реставрации Оружейной палаты, колокольни Ивана Великого в Кремле, Бородинской панорамы, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, гостиницы «Украина», строительстве станции «Воробьевы горы» и Испанского культурного центра.