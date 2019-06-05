РИАМО - 5 июн. В рамках создания комфортной городской среды в Подмосковье устанавливают современные детские игровые площадки, главными требованиями к которым являются безопасность, доступность для детей всех возрастов и состояния здоровья, всесезонность, а также познавательность, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Главная идея создания комфортной среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать окружающее человека пространство таким, в котором приятно жить. Современная площадка – это серьезная конструкция, которая должна соответствовать всем требованиям ГОСТа. Кроме того, сегодня в Подмосковье все детские площадки хорошо освещают, чтобы даже с наступлением темноты на них можно было играть», – отмечается в сообщении.

В этом году в обсуждениях, какими будут детские площадки в Подмосковье, принимали участие не только родители, но и дети. Именно они решали, какие именно элементы будут установлены на площадках, а какие им не нравятся или устарели.

«Хороший игровой комплекс пригоден для игр не только летом, но и зимой. Проектировщики учитывают этот момент при подготовке концепций. Пример – площадка «Остров», которую построят в одном из парков Каширы. Благодаря продуманному оформлению зимой, когда верхушки игрушечных скал и холмов покроются снегом, она будет напоминать просторы сказочной страны с белыми ущельями, и у детей появится новый сценарий игры», – поясняется в материале.

Также на площадках необходимо создать доступную среду. Это значит, что игровые комплексы должны подходить для детей самых разных возрастов, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, маленькие жители Подмосковья смогут не только резвиться на горках, качелях и батутах, но и попутно узнавать что-то новое. К примеру, гости игрового комплекса «Химические элементы» в Голицыне будут постигать азы естественных наук: здесь разместят объекты в виде символов химических элементов, веревочные детали, похожие на ДНК, и многое другое.

«Перенасыщенность игровым оборудованием может снизить уровень безопасности на площадке – детям просто будет тесно. Поэтому при подготовке проектов комплексов специалисты оставили достаточно открытых пространств, где можно будет играть в прятки, догонялки или ездить на велосипедах. Мягкое, безопасное резиновое покрытие яркого цвета – отличительная особенность современных уличных комплексов для детей. Именно такое будет на 246 площадках, которые установят в этом году в регионе по губернаторской программе», – заключается в сообщении.