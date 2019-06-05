РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий подписал соглашение с председателем Люберецкого союза предпринимателей и промышленников Сергеем Шатиловым о создании в городском округе текстильного кластера, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Соглашение подписали в администрации Люберец при участии предпринимателей и промышленников муниципалитета.

«У нас в городском округе Люберцы более 16 тысяч предпринимателей, в зале присутствуют не так много, как хотелось бы, поэтому я думаю, что следует и другие предприятия вовлекать в работу кластера. Нужно проводить собрания или конференции», – сказал Ружицкий.

Также промышленники Люберец подписали соглашение об участии в текстильном кластере.

Помимо этого, Ружицкий вручил документы акционерному обществу «Малаховский экспериментальный завод» и акционерному обществу «ОКТЭКС» о присвоении статуса индустриального парка.