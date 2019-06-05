РИАМО - 5 июн. Интернет-сервисом АО «Мособлгаз» пользуются более миллиона абонентов, а 93% заявок на подключение к газовым сетям жители Подмосковья отправляют онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С начала 2019 года количество абонентов, которые предпочитают пользоваться онлайн-сервисом, увеличилось на 100 тысяч человек.

«В Подмосковье довольно высокими темпами растет доля онлайн-заявок по техприсоединению к региональным компаниям инженерной инфраструктуры. В настоящее время свыше 93% заявок на подключение к газовым сетям поступило онлайн», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В новом обновлении сервиса упростился процесс подачи заявок. Система заполнит данные в заявке сама, использовав ранее заполненную информацию в личном кабинете. Буквально в два клика заявка будет сгенерирована и подана в соответствующий филиал «Мособлгаза».

За два последних года число абонентов в личном кабинете клиента увеличилось в три раза, а это более 600 тысяч жителей Московской области.

«Личный кабинет клиента постоянно развивается с точки зрения удобства использования. Так, внедряемые изменения позволяют абонентам тратить меньше времени на получение услуг или оплату газа. На данный момент более 15 разных услуг можно получать, не выходя из дома. Жители Подмосковья могут получить информацию о тарифах на газ, состоянии лицевого счета, передать показания приборов учета и произвести оплату без комиссии», — отмечается в сообщении.