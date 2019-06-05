РИАМО - 5 июн. В Московской области с начала 2015 года выдали 328 разрешений на организацию розничного рынка, ожидается, что количество рынков увеличится к концу 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Минпотребрынка получило полномочия выдавать разрешения на организацию розничных рынков в 2015 году. Всего в министерство за это время обратились 345 заявителей.

«По состоянию на 27 мая 2019 года разрешения имеют 130 розничных рынков на территории 40 муниципальных районов, городских округов Московской области», – заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что к концу года ожидается прирост розничных рынков с разрешением примерно на 10%.