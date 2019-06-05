РИАМО - 5 июн. Праздничные мероприятия, посвященные Дню эколога, проведут в Строгинской пойме в столице 8 июня, сообщил в среду глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«День эколога празднуется 5 июня, но сегодня день рабочий, поэтому основные мероприятия пройдут 8 числа в Строгинской пойме с 12:00. Там будут проходить мастер-классы, различные спортивные мероприятия», — сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, там также состоится концерт популярных российских исполнителей.

Всемирный день окружающей среды (День эколога) отмечается ежегодно 5 июня по инициативе ООН. В этот день защитники природы стараются привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.