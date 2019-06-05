РИАМО - 5 июн. В начале сентября в московском парке «Зарядье» проведут третий климатический форум городов России, сообщил в среду глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Климатический форум уже в третий раз будем проводить. Он будет проходить в начале сентября в парке «Зарядье». Там будем обсуждать проблему адаптации к климатическим изменениям, как нам привлечь финансовые средства в эту сферу для применения технологий, которые будут сглаживать влияние изменяющегося климата», - сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он также напомнил, что в начале июля в столичном парке «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форум, где будут обсуждать вопросы, связанные с экологией.

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. В прошлом году участниками деловой программы стали 7 тысяч человек из 68 стран. В культурную программу вошло 100 экскурсий, лекций, мастер-классов, кинопоказов, детских и спортивных мероприятий, а также фестиваль «Связывая поколения». Их посетили более 200 тысяч человек.

Климатический форум городов России – площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 года и организуется департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.