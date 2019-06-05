РИАМО - 5 июн. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, в том числе награды получили ребята из Подмосковья Павел Соломатин и Виктор Черных, сообщается на сайте МВД России.

«Торжественная церемония состоялась в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. Ее участниками стали 20 ребят из 10 регионов страны, которым были вручены почетные грамоты и ценные подарки», – говорится в сообщении.

Колокольцев отметил, что своим примером ребята показали, что лучшие человеческие качества в полной мере присущи и совсем юным гражданам России.

Подростки из Подмосковья – 14-летний Павел Соломатин и 13-летний Виктор Черных – помогли задержать грабителя в мае 2018 года. Тогда на улице незнакомец с пистолетом забрал у Павла мобильный телефон. Однако подросток не растерялся и вместе со своим приятелем выследил злоумышленника и сообщил о его местонахождении полицейским. Благодаря грамотным и смелым действиям ребят злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

По словам главы МВД России, в решении задач борьбы с преступностью для ведомства всегда важна поддержка неравнодушных людей. Сегодня в числе добровольных помощников полиции есть немало детей и подростков, способных проявить мужество и принципиальность.

«Для таких, как вы – смелых, ответственных, решительных – двери наших учебных заведений всегда открыты, в том числе и Московского университета МВД России», – подчеркнул Колокольцев.

Он также пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и поблагодарил их родителей и педагогов за воспитание детей.

После завершения церемонии ребята отправились на экскурсию по университету, Красной площади, Александровскому саду и парку «Зарядье». Кроме того, юные гости столицы ознакомились с работой оперативного полка конной полиции и посетили музей Московского уголовного розыска.