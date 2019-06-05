РИАМО - 5 июн. В конце недели погода в Московском регионе станет потенциально опасна, жителям рекомендуется не находиться на солнце в полуденные часы без головного убора, стоит пить много воды, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Накануне в Подмосковье воздух прогревался до плюс 21-25 градусов. В среду после полудня значения столбиков термометров оказались еще выше – плюс 24-27 градусов.

«Завтра, 6 июня, в Центральном федеральном округе в области высокого атмосферного давления по-прежнему ожидается сухая малооблачная практически безветренная жаркая погода. Ближайшей ночью в Подмосковье – плюс 8-13 градусов, в столице – плюс 11-13 градусов, в центре мегаполиса – плюс 16-18 градусов. В дневные часы максимальная температура воздуха, по сравнению с сегодняшним днем, еще повысится и достигнет 30-градусной отметки», – говорится в сообщении.

Седьмого июня ночью в Москве – плюс 13-15 градусов, в центре города – 17-19, по области – 10-15; днем в столице – 30-32, по области – 27-32. Восьмого июня станет еще теплее. В ночные часы в Москве – плюс 15-17 градусов, в центре около плюс 20, по области – 12-17; днем в Москве – 31-33, по области – 28-33.

«В воскресенье 30-градусная жара сохранится, однако во второй половине дня станет больше облаков, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В начале следующей недели по-прежнему будет жарко, до плюс 31 градуса, но вероятность кратковременных дождей увеличится», – добавляется в сообщении.

Такие жаркие дни начала июня в Москве наблюдались в 1988 и в 1948 годах. Рекорды 6 и 7 июня относятся к 1988 году, тогда максимальная температура воздуха составила плюс 32,5 и 32,7 градуса соответственно, а рекорды 8 и 9 июня были зафиксированы в 1948 году, тогда на станции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 32,4 и 32,1 градуса соответственно. В ближайшие дни в столице возможны перекрытия абсолютной максимальной температуры воздуха 31- и 71-летней давности.

«Следует отметить, что дневной прогрев воздуха выше плюс 30 градусов для Москвы принято считать опасным метеорологическим явлением, в связи с чем погода в мегаполисе к концу рабочей недели станет потенциально опасна. Берегите себя и свое здоровье! Постарайтесь не находиться на солнце в полуденные часы без головного убора, пейте много воды», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, жителей призвали во время пикников не оставлять огонь без присмотра – на Европейской территории России сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

10 лучших пляжей в Подмосковье: где загорать и купаться летом 2019>>