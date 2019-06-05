РИАМО – 5 июн. Более 2 тысяч мероприятий проведут этим летом в парках Одинцовского городского округа, больше всего событий готовят парки в Захарове, Голицыне и Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Основными площадками для активностей в рамках проекта «Лето в Подмосковье» станут Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, парковый комплекс «Усадьба Захарово», Парк героев Отечественной войны 1812 года в Захарове и городская зона отдыха в Звенигороде.

«В этом сезоне мероприятия в наших парках проходят в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Была проведена серьезная работа по подготовке зон отдыха к старту сезона. Комплекс работ включал в себя акарицидную обработку, ремонт резинового покрытия детских площадок и спортивных сооружений, высадку декоративных растений и цветов, декорирование малых архитектурных форм и тематическое оформление парков в стиле «Лето в Подмосковье», окраску элементов сооружений и отсыпку пешеходных троп и спортивных трасс. Также была проведена поэтапная расчистка лесных массивов и обновлена дорожная разметка», – заявил на еженедельном совещании с руководителями городских и сельских поселений глава городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха ключевыми событиями лета станут праздничные программы, посвященные Дню России, Международному дню йоги, Дню памяти и скорби, Дню молодежи, экофестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, фестиваль по дартсу, этап кубка России по лыжероллерам, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на Кубок Одинцовского городского округа и традиционный арбузный кросс.

«В голицынском Парке героев Отечественной войны 1812 года летом этого года запланированы «Танцы в парке», открытый шахматный турнир, конкурс художников «Наш парк», исторический квест, ежегодные лодочные гонки», – поясняется в материале.

Городской парк Звенигорода порадует гостей праздничной программой в честь Дня Молодежи, Дня семьи, любви и верности, Чеховского дня в Звенигороде, а также различными мероприятиями для детей – анимационными программами, мастер-классами, конкурсами и подвижными играми.

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