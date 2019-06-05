РИАМО - 5 июн. Площадка фестиваля «Времена и Эпохи», расположенная на площади Революции в столице, расскажет гостям об истории данного мероприятия, которое пройдет в девятый раз, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Времена и Эпохи», за 9 лет ставший московской летней традицией, в этом году пройдет с 7 по 16 июня. Городское событие, когда-то начинавшееся с одной небольшой локации в Коломенском, в этом году разместится на 40 площадках по всему городу.

«Одна из них, а именно – площадка, расположенная на площади Революции – будет посвящена ретроспективе самих «Времен и Эпох». Гости фестиваля смогут попасть в закулисье мира реконструкторов и узнать, как создается одно из самых масштабных исторических мероприятий в мире. Еще один новый проект – «Оглавление», мини-выставка 27 эпох (эта площадка будет работать на Манежной площади и на переходе от Манежной к площади Революции) – расскажет все о фестивале 2019 года», – отмечается в сообщении.

Как уточнили организаторы, прогулку по фестивалю лучше всего начать с «Оглавления»: на этой локации можно познакомиться практически со всеми эпохами, которым посвящены фестивальные площадки, раскинувшиеся по всему городу.

«Здесь в специальных «сотах» будут представлены 27 эпох: от Древнего Рима до Советского Союза. Каждая локация здесь станет полноценной экспозицией с выдержанной концепцией. Можно решить, какая больше по душе, и потом отправиться на соответствующую площадку», – уверены организаторы.

На каждой из локаций «Оглавления» реконструкторы будут знакомить гостей с повседневной жизнью соответствующей эпохи и приглашать присоединиться к увлекательным занятиям.

Например, на точке «Шелковый путь» гости смогут попытать удачу в масштабной напольной игре: игрокам необходимо заключить выгодную сделку и уберечь свой купеческий караван от «атаки разбойников». На локации «Русские в Париже. 1814 год» гости фестиваля приготовят блюда по рецептам времен императора Наполеона I Бонапарта.

В соте «Кораблестроение. От ладьи до «Авроры»», «советские моряки» научат всех желающих управлять подлодкой с помощью самого технологичного тренажера – шлема виртуальной реальности.

По соседству, на площади Революции, в рамках проекта «Ретроспектива» гости фестиваля узнают непосредственно от его участников, как создаются атрибуты реконструкторов – исторические костюмы, доспехи, предметы быта.

«Это очень тонкая работа, требующая как соответствующего знания истории, так и аутентичных навыков профессии кузнеца, портного, плотника. Например, к нашему фестивалю, который начнется 7 июня, реконструкторы начали готовиться еще зимой. Они создали 75 новых арт-объектов и около 100 костюмов. А еще, помимо «Ретроспективы», гостям представят концепцию юбилейных, 10-х «Времен и Эпох-2020», – подчеркнул представитель оргкомитета фестиваля.

Почти каждый день на этой площадке будут идти познавательные лекции по истории русских музыкальных инструментов, медицины, военной археологии (посмотреть полный список лекций можно по ссылке). А по выходным гостей ждут концерты групп Fölk, «Аргемония», Idisi и Teufelstanz и фехтовальные шоу от команды Men With Swords.

На этой же площадке, 15 и 16 июня, будут названы имена победителей III международного конкурса исторических проектов фестиваля «Времена и эпохи». Девять авторов самых интересных и перспективных идей получат по 1 миллиону рублей на их реализацию.

«Площадки «Ретроспектива» и «Оглавление» (как и все остальные площадки фестиваля) работают по будням с 12:00 до 21:00 и по выходным с 11:00 до 21:00», – резюмируется в сообщении.

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