РИАМО - 5 июн. В Серпуховском роддоме в Подмосковье врачи приняли роды у пациентки с редчайшей врожденной патологией – полным удвоением матки, это отклонение, при котором репродуктивный орган оказался разделен на две части, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ранее у пациентки уже были оперативные роды путем кесарева сечения. Теперь беременность развилась во второй матке. Беременность желанная, долгожданная, наступила естественным путем после нескольких неудачных попыток ЭКО», – отмечается в сообщении.

Учитывая сложившиеся обстоятельства и состояние пациентки, врачи приняли решение не переводить женщину в учреждение родовспоможения третьего – более высокого уровня, а принять роды самостоятельно в Серпуховском роддоме.

«Роды прошли успешно и без осложнений, женщина родила здорового мальчика весом 2,95 килограмма. Благодарю врачей за высокий профессионализм», – добавил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

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