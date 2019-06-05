РИАМО - 5 июн. Строительство второй очереди клинического госпиталя «Лапино» в Одинцовском городском округе планируется завершить в 2020 году, в учреждении появится хирургическое отделение и автостоянка, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Здание построят с переменной этажностью (от двух до семи этажей), его площадь составит 18,4 тысячи квадратных метров. Площадь пятиэтажной надземной автостоянки с эксплуатируемой кровлей составит 11,2 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей и каменной кладки наружных стен», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Объекты возводятся в деревне Лапино. Застройщиком объекта выступает ООО «Хавен».

В ходе проверки инспекторы сделали замечания в части ведения исполнительной документации. Генподрядная организация приступила к устранению нарушений.

«Застройщик планирует завершить строительство хирургического корпуса и паркинга в третьем квартале 2020 года», – уточнил Гарибян.