РИАМО - 5 июн. В Москве вынесли приговор 49-летнему жителю Подмосковья, его обвинили в хищении 4,5 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В августе 2017 года обвиняемый, будучи осведомленным о намерении генерального директора коммерческой организации принять участие в аукционах на заключение государственных контрактов с государственным учреждением Москвы, ввел последнего в заблуждение об имеющихся возможностях положительно повлиять на их заключение», – говорится в сообщении.

В итоге злоумышленник получил 4,6 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Мужчину осудили по статье 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере». Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.