РИАМО - 5 июн. На столичных дорогах в вечерний час пик в среду образовались серьезные пробки, дорожная ситуация оценивается в восемь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее крупные заторы образовались на западе МКАД на внутренней стороне, на северо-западе – на внешней, на востоке – на внешней, на юго-востоке – на внутренней, на юго-западе – на внешней.

Стоят участки Третьего транспортного кольца, сильно загружено Садовое кольцо. В центре также образовались пробки – стоят набережные возле Кремля, Бульварное кольцо, Тверская, улица Серафимовича, Кутузовский проспект и другие.

Водители потеряют много времени, если поедут по Волоколамскому, Ленинградскому шоссе, проспекту Маршала Жукова, Варшавскому шоссе, Балаклавскому проспекту, Профсоюзной улице, Ленинскому проспекте, улице Обручева.

По данным сервиса, к 20 часам ситуация улучшится до пяти баллов, к 21 часу – до трех баллов.

Ранее столичных водителей предупредили о пробках в среду из-за встреч на высшем уровне. Автомобилистам рекомендовали пересесть на метро.