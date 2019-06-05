РИАМО - 5 июн. Застройщик ООО ПКФ «Гюнай» начал строительство дома №39 на улице Текстильщиков в микрорайоне Западный городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь новостройки составит 12037 квадратных метров. По проекту дом рассчитан на 151 квартиру. На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – отмечается в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, строительство дома планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

Первая плановая проверка на объекте начнется 8 июля. Сейчас на строительной площадке ведутся работы подготовительного периода.