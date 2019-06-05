РИАМО - 5 июн. В Москве около 30% жителей проявляют интерес к экологическим проблемам, сейчас люди часто обращаются за консультациями по теме экологии, сообщил в среду глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Я думаю, что уже 30% населения города интересуются экологическими проблемами, непосредственно экологией. Это чувствуется по динамике обращений граждан, которые с нами общаются через (портал - ред.) «Активный гражданин», «Наш город», и просто в департамент поступают обращения», - сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в 2010 году жители часто жаловались на различные проблемы, связанные с экологией, сейчас чаще всего люди обращаются в департамент за консультациями.

«В прошлом году наш департамент отработал около 50 тысяч жалоб. Это говорит о том, что количество интересующихся с каждым годом увеличивается», - добавил Кульбачевский.